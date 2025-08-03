"Taze incirin başkenti" Aydın’ın Buharkent ilçesinde hasadı devam eden incir, damak çatlatan lezzetiyle sofralarda da yerini aldı. Bölgenin en önemli ihracat ürünü olan incirde bu sezon yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Aydın’ın tadıyla damaklarda iz bırakan lezzeti taze incirde hasat sürüyor. Yetiştirildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün daha erken hasadı yapılan Buharkent taze inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Aroması, lezzeti, rengi ve kukusuyla bir marka olan Buharkent sarı lop taze incirleri sofralara da ulaştı. İlk çıktığı anda pazarda 250 TL gibi fiyatla alıcı bulan incirin şu anki fiyatı ise 150 TL civarında alıcı buluyor. Üreticinin, tüccarın ve tüketicinin memnun olduğu ve sezonda rekoltenin 25 bin ile 30 bin ton arasında gerçekleştirileceği taze incirde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekleniyor.

"Aydın’ın en gözde meyvesi"

Sabahın erken saatlerinde bahçeye gelerek incir toplama işi yapan Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği son sınıf öğrencisi İhsan Civaroğlu, "Büyüklerimizden kalma incir bahçelerimizde hasat yapmaktayız. 30 yaşlarındaki ağaçlarımızda hasat yapıyoruz. Havalarımız iyi gidiyor. Eskiden kalan tarımı şu anki modern tarımla birleştirerek aldığım eğitimi burada da değerlendirmek istiyorum. Turfanda dediğimiz ilk hasatlarda iyi kar elde ediyoruz" dedi.

"Taze incirde bir numarayız"

İncir üretimi ve aynı zamanda da toptancı hali işletmeciliği yapan İbrahim Sancak, ilçede taze incir sezonunun başladığını ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ihracatımız da başlayacak. Buharkent’te sarı lop olsun, Bursa siyahı cinsi incir olsun güzel bir pazarımız var. Rekoltemiz ve kalitemiz çok iyi. Allah’ın izniyle inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Tüketicimiz bu sene bolca taze incir yiyecek" diye konuştu.

"En önemli değerimiz aslında incirdir"

Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği ve toptan ticaretinin yapıldığı tek bölgenin Buharkent olduğunu ve Buharkent’i taze incirin başkenti olarak isimlendirdiklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Geçmişten gelen alışkanlığımızı ve geleneğimizi sürdürüyoruz. Biz incirde taze incir hasadına yönelmiş durumdayız. Dünyada erkenci taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölge olan Buharkent’te ayrıcalık katıyor. Buharkent, Aydın’da ilk incir hasadının yapıldığı yerdir. Erkenci incirlerimiz olan sarı lop ve Bursa siyahı incirlerimizin hasadı, diğer bölgelere göre yaklaşık bir hafta 15 gün önce yapılır. Buharkent açısından ekonomik değeri çok yüksek olan ve ilçe ekonomimize can veren en önemli ürünümüzdür. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

"Üretimde de toptanda da tek yer Buharkent"

Aydın’ın Türkiye’de kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı yer olduğunun altını çizen Başkan Erol, "Türkiye’de taze incir üretiminin, toptan ticaretinin yapıldığı tek nokta Buharkent’tir. Bizi de farklı kılan unsur budur. Buharkent’te 25 bin ton civarında taze incir üretimi yapılıyor. Buharkent’in ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur taze incirdir. Geçen senenin çok öncesinde bir fiyat görüyoruz. Mevsim nedeniyle de kalitede en üst düzeydeyiz. Kuru incire de dönülecek ancak bizim asıl ürünümüz taze incirdir. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya taze incir Buharkent’imizden gönderilir. Vatandaşımız da, çiftçimiz de, üreticimiz de emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Sezonumuz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah" şeklinde konuştu.