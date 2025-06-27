Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Susuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası Bucak Kaymakamı Bayram Gale, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.