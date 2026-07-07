Eskişehir'de yayalar için takılıp düşme riski oluşturan hasarlı kaldırım onarım bekliyor.

Kentin yoğun kullanılan noktalarından biri olan Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bisiklet yolu ile kesişen kaldırımda henüz bilinmeyen sebeple hasar oluştu. Yerinden oynayan kaldırım taşları, yayalar için takılıp düşme riski oluşturuyor. Çevreden geçen vatandaşlar hasarlı bölgeyi fark ettiklerinde dikkatli adımlar ile ilerlemek zorunda kalırken, bazı yayaların ise bozuk alanın üzerinden atlayarak geçmeye çalıştığı görüldü. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktadaki hasarın onarılması isteniyor.