Sivas’ın Gürün ilçesindeki Hayranibaba Camii, yaz Kur’an kursunda öğrencilerini ağırlamaya başladı. Çocukları eğlendirerek öğretmenin amaçlandığı camideki oyun alanlarında çocuk sesleri yankılanıyor.

okulların tatil olmasıyla birlikte Kur’an’ı Kerim öğrenmek isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği camii, imkânlarıyla dikkat çekiyor. Öğrenciler için oluşturulan oyun alanıyla Sivas’ta tek olan cami, çocuk sesleri ile yankılanıyor. Ödevleri ve ezberlerini yapan öğrenciler, bahçedeki oyun alanlarında eğlenme imkânı buluyor.

Hayranibaba Camii İmam Hatibi Ahmet Merdan, "2025 yılı yaz Kur’an kursumuz öğrencilerimizin büyük ilgisiyle başladı. Öğrencilerimizi gönderen ailelerimize teşekkür etmek istiyorum. Rabbim, yavrularımıza dinini en güzel şekilde öğrenmeyi nasip eylesin. Çocuklarımızın bilinçaltında bir şeyler bırakabilmek için sosyal faaliyetler yapıyoruz. Onlara camiyi sevdirmek için severek gelmeleri için. Elimizden geldiği kadar onları eğlendirerek bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bahçemizde kursumuzu yapıyoruz, langırt, masa tenisi, satranç, trambolin gibi oyunlar koyarak çocuklarımızın eğlenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kursa katılan öğrenciler de imkânlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek eğlenerek öğrendiklerini ifade etti.