Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin, işlevsiz tarım arazilerini canlandıracak vetarım sektöründeki insan gücü eksikliği sorununu çözecek projesi, "Bir Fikir Bir İnegöl Yarışması”nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, teknoloji yarışmalarına damga vurmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası çaptaki organizasyonlarda, tasarladıkları yerli ve milli, yenilikçi çözümlerle başarı toplayan BTÜ öğrencileri, bu kez İnegöl’de 3’ncülüğü hak etti.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Fikir Bir İnegöl Ödüllü Fikir Yarışması”nda, BTÜ-QUADRUPLET R&D Takımı, tarımsal üretime yönelik geliştirdiği insansız hava aracı projesiyle derece aldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümü öğrencileri Emre Öz ve Alperen Karabudak’ın tasarladığı “Tarımsal İnsansız Hava Araçları” (Tarım ve Kırsal Kalkınma) başlıklı proje, tarımsal üretimde yaşanan insan gücü eksikliği, verimsiz arazi kullanımı ve artan gıda ithalatı gibi önemli sorunlaraçözüm olmayı amaçlıyor.

Proje hakkında bilgi veren Emre Öz, çalışmanın özellikle İç Anadolu Bölgesi’ndeki geniş ancak yeterince işlevsel olmayan tarım arazilerine yönelik olduğunu söyledi. Emre Öz, bu arazileri tasarlayacakları yapay zekâ destekli insansız hava aracı (TİHA) sistemleriyle yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İLAÇLAMA, SULAMA, GÜBRELEME, GÖZETLEME GÖREVİ TİHA’DA

Sistemin detaylarını aktaran Alperen Budak, “Önerdiğimiz çözüm; otonom çalışma yeteneğine sahip, yenilenebilir enerjiyle çalışan ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisini entegre eden TİHA sistemlerinden oluşuyor. Bu sistem, tarım alanlarının gözlemlenmesi, ilaçlama, gübreleme, sulama ve tohumlama gibi süreçlerde insan müdahalesini minimize ederek verimliliği artırmayı hedefliyor” dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN TEBRİK

Öğrencileri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Kurduğumuz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü vasıtası ile güçlü kadro yapımızı ve akademik aklımızı yansıtarak öğrencilerimizi yenilikçi projeler üretmeye teşvik ediyoruz. Donanımlı laboratuvar ve atölye altyapımızdan da yararlanan öğrencilerimiz, yarışmalarda gururumuz olmaya devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerimiz, ‘Bir Fikir Bir İnegöl Yarışması’nda, geliştirdikleri yenilikçi fikirle yalnızca yarışmada başarı elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda tarımsal üretimde fayda sağlayacak bir çözüm önerisi ortaya koydular. Bu anlamlı başarıda emeği geçen öğrencilerimize ve sürece katkı sunanlara teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dilerim” diye konuştu.