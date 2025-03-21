Bursa Teknik Üniversitesi BTÜ’de, Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında düzenlenen "Yeşil Vatanı Öğreniyor ve Koruyorum" programı, Turgay Ciner İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileriyle buluşarak gerçekleşti. Orman koruma bilincinin aşılandığı etkinlikte BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilere fidan armağanında bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında Turgay Ciner İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Yeşil Vatanı Öğreniyor ve Koruyorum" programı düzenlendi. Orman Fakültesi tarafından Mimar Sinan Yerleşkesi Yeşil Salon’da düzenlenen programa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş, akademisyenler, Turgay Ciner İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Murat Ertaş, "Siz öğrencilerimiz, ormanlarımızı, yeşil vatanımızı koruyacak ve gelecek nesillere aktaracaksınız. Unutmayalım ki; ormanlarımız sadece bizlerin değil gelecek nesillerimizin de bir ekosistemi. Dolayısıyla ormanlarımızı hep birlikte koruyacağız ve gelecek nesillere daha yeşil bir ekosistem olarak aktaracağız" dedi. Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Arıcak ise öğrencilerden, ormanı koruma yollarını araştırmalarını istediklerini söyledi.

Laboratuvarları gezerek çalışmaları yerinde incelediler

Konuşmaların ardından Orman Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Esin Erdoğan Yüksel, öğrencilere "Yeşil Vatanı Öğreniyor ve Koruyorum" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Esin Erdoğan Yüksel, öğrencilere ormanı koruma, ormanların sağladığı faydaları ve sürdürülebilirliği anlattı. Orman koruma bilincinin aşılandığı etkinliğin devamında öğrencilere, Orman Fakültesi laboratuvarları gezdirilerek doğa sevgisi ve koruma sorumluluğu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Rektör Naci Çağlar’dan öğrencilere fidan armağanı

Etkinlik, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, öğrencilere fidan armağanı ile devam etti. Tüm öğrencilere fidan hediye eden Rektör Çağlar, "Doğayı korumak ve ona değer katmak sadece bir haftalık etkinlik değil, hayat boyu sürecek bir sorumluluktur. Dolayısıyla bugün siz değerli miniklerimize armağan etiğimiz fidanlar, sadece toprakla buluşan birer can değildir; onlar, hepimizin geleceğe bırakacağı mirasın simgeleridir" ifadelerinde bulundu.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş’ın öğrencilerle toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.