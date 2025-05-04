Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Türkiye’nin mesleki yeterlilik standartlarını yükseltme misyonunu yeni bir boyuta taşıyor. Bugüne kadar 130 binden fazla çalışanın yetkinliğini belgeleyerek sektörlere güven veren MESYEB, şimdi de otomotiv endüstrisindeki dönüşümün öncüsü olan elektrikli ve hibrit araç teknolojileri alanında mesleki yeterlilik belgesi vermeye başladı.

Elektrikli araçların sanayideki yükselişiyle birlikte, bu alanda uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da giderek artıyor. BTSO MESYEB, bu kritik ihtiyaca cevap vermek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan yetkilendirme süreçlerini başarıyla tamamladı. Böylece MESYEB, Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4 ve 5), Hibrit Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4 ve 5) ve Elektrikli Araç Montaj Elemanı (Seviye 3 ve 4) mesleklerinde MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisine sahip olurken, otomotivin kalbi olarak nitelendirilen Bursa’da, sektörün geleceğine yön verecek donanımlı iş gücünün yetiştirilmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

BTSO MESYEB’in meslek kapsamını genişletmesi, Bursa’nın nitelikli iş gücü vizyonuna da güçlü bir destek sunuyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar gibi Yeni Nesil Araç Teknolojilerine yönelik mesleklerin sisteme dâhil edilmesi, hem otomotiv sanayinin hem de bu alanda çalışacak bireylerin geleceğe hazırlanmasını sağlıyor. BTSO, mesleki yeterlilikte örnek alınan bir model olarak Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürüyor.

Hibrit, elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında sektörün yenilikçi ve nitelikli dönüşümü için ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi de BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteriyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, yeni nesil motorlu araçlara yönelik eğitim altyapısı için öncü bir rol de üstleniyor. BTSO Eğitim Vakfı bünyesindeki BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteren merkez, sektörde nitelikli istihdamın yetiştirilmesini sağlıyor.

Otomotivin yanı sıra metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler gibi sektörlerde toplamda 110 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisi bulunan BTSO MESYEB, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan profilinin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Yeni Nesil Araç Teknolojilerinde kapsama alınan meslekler sayesinde sektörel gelişmelerle paralel bir belgelendirme yapısı kuruluyor.