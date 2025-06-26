Konya’nın Bozkır ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, "Kadın Çiftçi Eğitim Programı" ve "2025 Aile Yılı" çerçevesinde kadın üreticileri ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan ailelerin ekonomik ve sosyal refahını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Kırsalda yaşayan ailelerimizin ekonomik ve sosyal faydasını gözetecek çeşitli desteklerle sosyal refahının yükseltilmesi amaçlı faaliyetlerimiz için üreticilerimizle görüşmelerimiz devam edecektir" denildi.

Eğitim ve destek programlarıyla kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.