Konya’nın Bozkır ilçesinde öğretmenlerin katılımıyla "Bilim Liderliği Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Bilim Liderliği Eğitim Toplantısı, Konya Bilim Merkezi yetkilileri ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bilimsel düşünce ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen toplantı, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi.