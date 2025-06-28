Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat başkanlığında ilçedeki sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Aydın ve ilgili kurumların daire müdürleri de katıldı.

Toplantıda, sokak hayvanlarının korunması, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, güvenlik ve halk sağlığına yönelik önlemler, geçici bakım evleri ve kısırlaştırma çalışmalarına dair mevcut durum ve atılması gereken adımlar ele alındı. Kurumlar arası iş birliğiyle sürecin daha etkin yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, hem vatandaşların huzuru hem de sokak hayvanlarının güvenliği için duyarlı ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sokak hayvanları ve başıboş köpek sorununa yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yer konusundaki eksikliklerimizi tamamlamak üzereyiz. Hem halkımızın huzur ve güvenliği hem de can dostlarımızın korunması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.