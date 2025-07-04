Bozdoğan Belediyesi, geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in talimatıyla başlatılan kapsamlı kireçleme çalışmalarıyla ilçeyi adeta baştan sona beyaza boyadı. Sinek ve haşereyle mücadelenin yanı sıra mahalle mahalle uygulanan bu çalışma, Bozdoğan’a hem ferah bir görünüm hem de estetik bir dokunuş kazandırdı.

Bozdoğan Belediyesi Fen işleri ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı kireçleme çalışmalarıyla ilçede hem çevre sağlığına katkı sağladı, hem de görsel bir dönüşüm başlattı. Mahalle mahalle yürütülen çalışmalar sayesinde duvarlar beyaza bürünürken, ilçede hijyen ve ferahlık hakim oldu.

Kireçleme uygulaması, özellikle yaz aylarında artan sinek ve haşere sorununa karşı etkili bir yöntem olarak öne çıkarken; aynı zamanda sokaklara kazandırdığı beyazlık ile Bozdoğan’ın siluetine yeni bir soluk getirdi. Vatandaşlar, tertemiz duvarlar ve düzenli görüntü karşısında memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kimi mahallelerde, hayırsever vatandaşlar da bu çalışmalara katkı sunarak kireç temini ve uygulama sürecine destek verdi. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar, halkın da desteğiyle adeta bir dayanışma hareketine dönüştü. İmece ruhu yeniden hayat buldu.

Başkan Özel: "Bozdoğan’ı hep birlikte güzelleştiriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Temizlik, estetik ve halk sağlığını bir arada düşünerek bu çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımızın desteğiyle Bozdoğan’ı hep birlikte güzelleştiriyoruz" dedi. Çalışmaların yaz boyunca aralıksız süreceği de kaydedildi.