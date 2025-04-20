Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi.

Bozcaada ilçesinde Meryem Ana Kilisesinin tadilatta olması nedeniyle Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı için Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi. Ayini, Papaz Akakios yönetti. Ayine Bozcaadalı Rum yurttaşların yanı sıra Yunanistan’daki Aynoroz Yarımadası’ndan gelen ziyaretçiler de katıldı.

Ayin sırasında katılımcılar mum yakarak dilekte bulundu, Rumca ilahiler ve dualar okundu. Papaz Akakios, ayinin ardından cemaate Paskalya yumurtası ile çeşitli yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı.