Bosna Hersek’in Mostar şehri yakınlarında dağda kaybolan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarından oluşan 6 kişilik grup, dağ arama kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarılırken, grup üyelerinin bazıları bilincini yitirmiş ve hareketsiz halde bulundu.

Bosna Hersek’te Türk gruba yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Mostar şehri yakınlarında yeterli su ve temel ekipmanları olmadan ulaşılması güç ve kurak bir arazide kaybolan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarından oluşan 2’si çocuk 6 kişilik grup, dağ arama kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Ekiplerin 5 Türkiye ve 1 Azerbaycan vatandaşından oluşan grubun üyelerini son derece bitkin bir halde, yüksek sıcaklıklara maruz kalma ve susuzluk nedeniyle ortaya çıkan ağır dehidrasyon ve fiziksel çöküş belirtileriyle bulduğu öğrenildi. Mostar Dağ Arama ve Kurtarma Merkezi tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada grubun bazı üyelerinin bilincini yitirmiş ve hareket edemez halde olduğu belirtildi. Mostar Dağ Arama ve Kurtarma Merkezi’nin açıklamasında, "Olay yerinde kendilerine gerekli rehidrasyon sağlandı ve durumları stabil hale getirildi. Ardından en yakın yola tahliye edilerek burada sağlık ekipleri tarafından teslim alındılar" denildi.

Ekipler, ihbar üzerine harekete geçti

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, polis, dün akşam 18.50 sularında Saraybosna-Mostar yolu üzerinde, Mostar’a yaklaşık 15 km mesafede yol kenarında yaralı olduğu görülen ve yanında bir çocukla yatan kimliği belirsiz bir adam bulunduğuna ilişkin ihbar aldı. Türk vatandaşı olduğu belirlenen şahısla iletişim sonrasında yakınlardaki bir dağda kaybolanların olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye dağ arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından 4 kişi daha kurtarılarak ilk yardım sağlandı.