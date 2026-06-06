Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesini bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşında ki Latife D.'ye bıçakla saldırdı. Şüphelinin yanında getirdiği tüfeği de kullanmak istediği ancak market çalışanlarının müdahalesi sonucu buna fırsat bulamadığı öğrenildi. Tüfeği olay yerinde bırakan şahıs kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ulaş D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan Latife D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.