Bolu’nun yüksek kesimlerinde kış öncesi ağaçlar yapraklarını dökerken, ormanlık alanlarda adeta renk cümbüşü oluştu.
Basıldığında çimenlerden gelen ses; vatandaşlara sert ve emredici gelince, yumuşak ve etkileyici güzel bir sese dönüştürüldü
Yüzde 65’i ormanlarla kaplı Bolu’nun yüksek kesimlerinde yaklaşan kışla birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Yeşil çam ağaçlarının arasında kalan kahverengi tondaki yapraklar seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yeşil ve kahverenginin mest eden görüntüsü havadan da görüntülendi.
Kaynak: iha