Bolu’da meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı.

Kaza, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AUB 827 plakalı otomobil yoğun ilerleyen trafikte durdu. Bu sırada arkadan gelen 14 GC 551 plakalı cip otomobile çarptı. Aynı istikamette seyreden 34 CKV 053 plakalı otomobil de kazayı görerek durdu. Onun arkasından gelen 34 BSG 759 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle bölgede trafik aksadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı olmadığının belirtilmesinin ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, bölgede trafiği polis ekipleri kontrollü şekilde sağladı.