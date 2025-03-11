Bolu’da son bir haftada gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 12 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3-9 Mart tarihleri arasında kent genelinde yürüttüğü "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 12 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 12 kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.