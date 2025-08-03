1.82 promil alkollü yakalandı, "cips jelibon almaya çıktım" dedi
1.82 promil alkollü yakalandı, "cips jelibon almaya çıktım" dedi
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Hatay’da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay’da serinlemek isteyen 2 kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra 2 çocuk, rip akıntısına (gelgit) kapıldı. Denizde rip akıntısı nedeniyle 2 kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA