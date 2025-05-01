Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Boğaçayı Bilim Kurulu, Boğaçayı’nın güncel durumu, geleceği, sorunları, çözümleri ve yaz sezonu çalışmaları öncesi toplantı gerçekleştirdi. Bilim Kurulu, doğal şartlarına yeniden dönmeye başlayan Boğaçayı’nın ekosistemini koruyacak tedbirleri artırma kararı aldı. Bu kapsamda Boğaçayı’nda yaşanan biyoçeşitlilik korunmasına yönelik tedbirler artırılacak. Doğal değişimlerle birlikte alanda yaşamaya başlayan yeni kuş türleri, balıklar ve diğer canlı türleri yakından incelenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında oluşturduğu bilim kurulu ile Boğaçayı’nda yaşanan değişimleri, sorunları ve yaşanabilecek riskleri yakından takip ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy başkanlığında, akademisyenler, ilgili meslek odaları, kurum temsilcileri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla Boğaçayı Bilim Kurulu yaz sezonu uygulamaları için bir kez daha toplandı. Boğaçayı’nda yapılan saha incelemelerinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, Boğaçayı ekosistemini koruyacak tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar görüşüldü.

Yeni canlı türleri yakından takip edilecek

Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda, Boğaçayı’nda ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ve bilimsel araştırmalar eşliğinde kıyı erozyonu ve taşkın riskini önleyici çalışmalar hızlandırılacak. Boğaçayı’nın batimetri ölçümleri neticesinde değişen topoğrafik yapısına uygun sucul bitki temizlik çalışmaları, sucul ot biçme makineleriyle sürdürülecek. Yaz aylarında su debisinin düşmesiyle birlikte temizlik çalışmalarının devamlılığının sağlanabilmesi ve sucul bitkilerin kontrolsüz büyümesinin önüne geçilebilmesi amacıyla, Boğaçayı’nın denizle bağlantı noktası kapatılacak. Yaz sezonunda uygulanacak vektörle mücadele çalışmaları, sucul ekosistemin sürdürülebilirliği gözetilerek hassasiyetle sürdürülecek. Boğaçayı’nda yaşanan biyoçeşitlilik korunmasına yönelik tedbirler artırılacak. Doğal değişimlerle birlikte alanda yaşamaya başlayan yeni kuş türleri, balıklar ve diğer canlı türlerinin yakından incelenmesi yönünde kararlar alındı.

"Bilimin ışığında ilerliyoruz"

Boğaçayı Bilim Kurulu’nun çalışmaları ve Boğaçayı’nda yaşanan değişimlere ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, "Boğaçayı’nda oluşan sıkıntıları, oluşumları ve değişimleri yakından takip ediyor ve bilim kurulumuzla kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün kurulumuza katılım artıyor. İnşaat, çevre ve harita mühendisleri, üniversitelerimizden akademisyenler ve ilgili meslek odalarımızın katkıları ile bilimsel yöntemlerin ışığında Boğaçayı Havzası için bir araya geliyoruz. İlk yapıldığı yıl sıkıntıların görülmeye başlandığı Boğaçayı’nda, yaz sezonunda sucul bitkileri temizleme mecburiyetindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdürmektedir" dedi.

Süreç titizlikle takip ediliyor

Zaman içerisinde en derin yeri 2,5 metre olan taban derinliğinin, alüvyon taşınımı neticesiyle bugün 80 santimetreye kadar düştüğünü belirten Dr. Oğuz, "Bilim Kurulumuzun görüşü, yaşanan taşkınlar ve alüvyon birikimi ile bu havzanın zamanla dolacağı yönünde. Altı yılda yaşanan değişimler de bu görüşü doğruluyor. Bizim burada en önemli konumuz kıyı erozyonudur. Denizle buluşamayan kum ve çakıllar, ne yazık ki Konyaaltı Sahilimizde bir gerilemeye neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü de maalesef biraz zaman alacak. Doğal yolla sahilimizi besleyen kum ve çakıllar denizle yeniden buluşmaya başlayacak. Kurulumuz olarak Boğaçayı’ndaki değişim süreçlerini titizlikle yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yosun oluşumu azalıyor

Bilim Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Şube Müdürü Doç. Dr. Ethem Karadirek ise Boğaçayı ekosisteminin kendisini toparlayabilmesi için belirli bir süre gerektiğine dikkat çekerek; "Boğaçayı projesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan lagünlerde sediman birikimi var. Bu nedenle Boğaçayı’nda bir kesit daralması oluşmuş durumda. Taşkın debisi geldiğinde buradaki kesit alanı bunu taşımak için yeterli mi değil mi, bununla ilgili çalışmaları artıracağız. Oluşan sazlıklar buradaki ekosistemin bir parçası. Bu oluşumlar, karbon, azot ve fosforu tutması neticesiyle yosun miktarında zaman içerisinde azalma meydana getiriyor. Bu değişimleri yakından inceliyoruz. Halkımızın rahatsız olduğu karasinek ve sivrisinekle ilgili biyolojik mücadeleleri de görüştük. Alınan kararlarımızı uyguladığımız müddetçe, halkımızın burada rahatsız olacağı bir durum yaşanmayacaktır." dedi.