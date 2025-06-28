Bodrum Belediyesi, yetişkinlere yönelik başlattığı okuma yazma seferberliğine aralıksız devam ediyor. Vatandaşların sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kurslar, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Akçaalan Halk Kütüphanesi’nde sınıf öğretmeni Gülşah Sobcalı tarafından verilen kurslar, birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamada yürütülüyor. 30 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların katılım gösterdiği kurslarda, okuma yazmanın yanı sıra Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Teknoloji ve Yaşam Becerileri gibi dersler de veriliyor.

Kurs sonunda birinci kademe sınavını başarıyla tamamlayan kursiyerler okuryazarlık belgesi, ikinci kademeyi başarıyla tamamlayanlar ise ilkokul diplomasına denk kademe başarı belgesi almaya hak kazanıyor. Kurslara her dönem yeni kayıtlar alınabiliyor. Ayrıca, daha önce katılan vatandaşlar da tekrar başvuru yapabiliyor. Yaklaşık bir yıl önce başlayan kurslara bugüne kadar 50’ye yakın kadın başvuru yaptı.

Okuma yazma kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi (e-Yaygın) aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilir.