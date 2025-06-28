Ataşehir’de oto sanayi sitesinde hurdaya ayrılmış ve tamir edilecek araçların bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Ataşehir’de İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi’nde, hem hurdaya ayrılmış hem de tamir edilecek araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sabah saatlerinde ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yangından kısa süre önce kimliği belirsiz şüpheli bir şahsın park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan kısa süre sonra otomobillerin yanmaya başladığını belirledi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.