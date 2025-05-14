Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su sporu yapılan alanda, deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu meydana gelen kaza neticesinde Polonya uyruklu 3 turist yaralandı. Turistlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bodrum’daki lüks bir otelin önünde bulunan su sporları alanında gerçekleşti. Su sporları işletmesine ait bir sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı, parkur iskelesinde bağlı başka bir sürat teknesine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz yatağındaki turistler savrularak teknelere çarptı.

Kaza neticesinde Kamil A.B. (46), Kawa D. (36) ve Kaim J.H. (47) isimli turistler yaralandı. Kamil A.B.’nin Bodrum’daki bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki turistin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından, tekneyi kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptanın ani ve kontrolsüz manevra yaptığı ve bunun da kazaya yol açtığı tespit edildi. Yaralı turistlerin şikayetçi olması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.