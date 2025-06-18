Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’da artan askeri gerilimi değerlendirdiği açıklamasında, "İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyuyorum, büyük sonuçlar doğurabilir" dedi.

BM’den İran-İsrail arasındaki savaşa ilişkin bir açıklama yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların daha da derinleşmesinin sadece iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu ve uluslararası güvenliği tehdit edebileceğini belirterek acil ateşkes çağrısında bulundu.

"Tek etkili yol diplomasi"

Guterres, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, acil ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, "Herhangi bir askeri müdahale, sadece çatışan taraflar için değil, tüm bölge ve uluslararası barış ve güvenlik için de çok büyük sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca BM üyesi ülkelere uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tam uyum çağrısı yapan Genel Sekreter, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümünde tek etkili yolun diplomasi olduğunu vurgulayarak, tüm taraflara siyasi çözüme öncelik verme çağrısında bulundu.