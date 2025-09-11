Polonya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Rusya’ya ait İHA’ların Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine olağanüstü toplanacağını duyurdu. Öte yandan Polonya ve Letonya Rus İHA’ları nedeniyle doğu sınırları boyunca yapılacak uçuşlara kısıtlama getirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait İHA’ların Polonya hava sahasını 19 kez ihlal etmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplanacağını duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya hava sahasının ihlalini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplanmasını talep ettikleri belirtilirken, toplantının yarın TSİ 22.00’da gerçekleşeceği ifade edildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ise Polonya basınına yaptığı açıklamada, söz konusu toplantı ile Rusya’nın İHA’lar ile yalnızca BM’nin değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO’nun da üyesi olan bir devlete yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısına tüm dünyanın dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Polonya F-16’ları NATO görevi kapsamında Polonya’da görev yapan Hollanda’ya ait F-35 savaş uçaklarıyla birlikte 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece boyunca Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya’ya ait 19 İHA’yı düşürmüştü. Yapılan aramalar neticesinde şimdiye kadar ülkenin farklı yerlerinden 16 İHA’nın parçalarına ulaşıldı.

Polonya’nın doğusunda İHA uçuşları yasaklandı

Polonya ve Letonya Rus İHA’ları nedeniyle doğu sınırları boyunca yapılacak uçuşlara kısıtlama getirdi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı’nın talebi üzerine Polonya hava sahasının Ukrayna ve Belarus sınırı boyunca 9 Aralık 2025 tarihine kadar tüm İHA uçuşları yasaklandı. Gün batımından gün doğumuna kadar askeri uçak ve helikopterler dışında bu bölgedeki tüm uçuşlara da yasak getirildi. İnsan ve hayvan sağlığının tehlikede olduğu acil durumlarda ambulans helikopterler uçuşları ile muhtemel doğal afet durumunda yapılacak uçuşlar için izin şartı getirildi. Gündüzleri ise yalnızca telsiz ve transponder ile donatılmış küçük uçakların uçuşuna izin verilecek.

Letonya’nın doğusu tüm uçuşlara kapatıldı

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, ise Rusya ve Belarus sınırı boyunca Letonya hava sahasını 1 hafta süreyle tüm uçuşlara kapattıklarını duyurdu. Söz konusu kararı almalarında Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin etkili olduğunu belirten Savunma Bakanı Spruds, Letonya için şu anda doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak önleyici adımların atılmasının gerekli olduğunu söyledi. Yerel saatle bugün 18.00’da yürürlüğe girecek olan uçuş yasağı duruma göre uzatılabilecek.