Bitlis’te otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batarya kavşağı virajlarında meydana geldi. 13 S 0097 plakalı yolcu minibüsü ile 13 AGA 49 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6’sı minibüs yolcusu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA