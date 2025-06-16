Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yürütülen kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Kesan, Kolludere, Gökay-İncirli güvenlik yolunda yürütülen 9 kilometrelik genişletme ve sathi kaplama yapım çalışmalarını inceleyen Vali Karakaya, 2025’te tamamlanması planlanan projenin ulaşımı kolaylaştırıp güvenliği artırmasının da hedeflendiğini vurguladı. Ardından içme suyu ve altyapı hatlarının deplase edildiği alanları da inceleyen vali Karakaya, çalışmaların ilçeye sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam katkısı sunacağını belirtti. İncelemeleri kapsamında Hizan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Vali Karakaya, burada yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yetkililer Vali Karakaya’ya çalışmalar hakkında bilgiler vererek, konaklama odalarının yenilenmesi ile birlikte kafeterya ve idari bölümlerdeki modernizasyon çalışmalarının da devam ettiği de belirtildi. Son olarak yapımı süren yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Karakaya, projeye ilişkin son durumu yetkililerden dinledi.

İncelemelerde, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve kurum amirleri eşlik etti.