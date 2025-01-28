Bir vatandaş tarafından doğada uçamaz halde bulunarak, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi olan şahin, özgürlüğüne kavuştu

Her geçen yıl tedavi edilen hayvan sayısını artırarak bölgeye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan BAÜN Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi şifa dağıtmaya devam ediyor. Duyarlı bir vatandaş tarafından Balıkesir’de yerde uçamaz halde bulunan ülkemizin yabani yırtıcı kuş türlerinden biri olan şahin (Buteo buteo), Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Konu hakkında bilgiler veren Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban; “Şahinin ilk muayenesinde enfeksiyona bağlı yetersiz beslenme sebebiyle güçsüz kaldığı tespit edildi. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Muharrem Erol tarafından yapılan radyolojik muayenesi sonucunda şahinin herhangi bir kırığının olmadığı belirlendi. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde bir haftalık tedavi, bakım ve beslemenin ardından eski sağlığına kavuşturulan şahin, Veteriner Fakültesi yönetimi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir İl Şube Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde başarılı bir şekilde doğaya salındı.