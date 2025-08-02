Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bisikletinden düşerek bacağına direksiyon saplanan çocuğun imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Yaralı çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bacağındaki metal parçayla hastaneye sevk edildi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gamzeli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bisikletiyle ilerleyen A.Y. isimli çocuk, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin şiddetiyle bisikletin metal direksiyonu, çocuğun baldırına saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bisikletin direksiyon bölümünü gövdeden ayırdı. Baldırındaki metal parça ile birlikte ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.