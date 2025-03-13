Samsun’un Bafra ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Burhan Y. idaresindeki 55 AFV 671 motosiklet, yaya yolundan önüne çıkan bisiklete çarptı. Yere düşen bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.