Eskişehir’de birçok vatandaş, Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi çerçevesinde yapılan bisiklet yollarına tam alışamadı. Bu yolları zaman zaman hem bisikletliler, hem yayalar ayrı ayrı veya birlikte kullanırken, bazı bisikletliler ise hala caddeleri tercih ediyor.

Bisikleti, kent içi ulaşımın önemli bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi çerçevesinde geçtiğimiz günlerde kapsamlı çalışmalar yapıldı. Kentin önemli noktalarına yapılan bisiklet yollarıyla ilgili her kesimden farklı bir yorum gelirken, özellikle Adalar Bulvarı’nda ilginç manzaralar ortaya çıktı. Bölgeden geçen birçok vatandaş, bulvarın yayalar ve bisikletler için ayrılmasına aldırış etmedi. Buna bağlı olarak zaman zaman yayalar ile bisikletliler arasında tartışma çıkarken, küçük kazalar meydana geldiği görüldü. Yaşanan ilginç olaylar sosyal medyada da tartışma konusu oldu.