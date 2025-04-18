Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi ise, "Düğün alayı mı var. Gazipaşa şov yapıyor" sözlerini sarf etti.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları sonrası Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Düğün mü var

Sevk edilirken şüphelilerden birisi, "Düğün alayı mı var. Gazipaşa şov yapıyor" şeklinde sözler sarf ederken, bir diğeri ise, "Diğer şüphelilere dönerek ‘dimdik yürüyün" dedi.