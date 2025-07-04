Eskişehir’de yolda yürürken bir anda baygınlık geçirip yere yığılan yaşlı vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 2 Eylül caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oldukça yaşlı olduğu öğrenilen bir kişi, cadde üzerinde yürürken baygınlık geçirdi. Çevredeki esnaf, yaşlı adamın yere yığılmasını görerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.