Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’tan Erzurum’a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’da olay yerine giderek incelemelerde bulundu

Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bugün Bingöl sınırları içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak’tan Erzurum’a giden bir otobüs saat 08.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför, 1 muavin var. Yaralılara hemen müdahale edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanesine kaldırıldı. Şuanda tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şuanda hayatını kaybedenlerin 3 tanesi otobüsün altında bir tanesi Genç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 24 tanesi Genç Devlet Hastanemizde 8 tanesi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altında. Çalışmalarımı devam ediyor" dedi.