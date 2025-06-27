Bingöl’ün Genç ilçesinde ekili arazide çıkan yangın nedeni ile onlarca dönüm alan kül oldu.

Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı buğday ekili arazide yangın çıktı. Alev ve dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Genç Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede onlarca dönüme yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ağaçlık alanlar da zarar görürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.