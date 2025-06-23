Bingöl’ün Genç ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Yolaçtı köyü yakınlarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve Genç Orman İşletme Şefliği personeli sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA