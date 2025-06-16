Bingöl’de muhtemel taşkın zararlarına karşı Çapakçur Çayı 2. kısım taşkın koruma çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl’de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Çapakçur Çayı 2. kısım taşkın koruma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda, bin 680 metre trapez kesit beton duvar, bin 200 metre dik kesitli beton duvar, 15 adet düşü havuzu ve 1 adet tersip bendi yapılırken, boğulmaların önüne geçmek amacıyla da 8 bin 250 metre uzunluğunda korkuluk imalatının tamamlandığı bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Yapımı tamamlanan Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma işi ile Çapakçur Çayı’nda bin 680 metre trapez kesit beton duvar, bin 200 metre dik kesitli beton duvar, 15 adet düşü havuzu ve 1 adet tersip bendi yapılmıştır. Ayrıca boğulmaların önüne geçmek maksadıyla 8 bin 250 metre uzunluğunda korkuluk imalatı tamamlanmıştır. Çapakçur ıslahı işi ile Bingöl il merkezinin ve bin 30 dekar arazinin muhtemel taşkın zararlarına karşı güvence altına almış olduk" dedi.