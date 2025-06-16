Körfez’de öğrenciler, 2024-2025 eğitim dönemini coşkulu yıl sonu etkinliğiyle tamamladı.

Körfez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cahit Zarifoğlu ve Şehit Eren Bülbül Bilgievleri, 2024-2025 eğitim dönemini coşkulu yıl sonu etkinliğiyle tamamlandı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, tiyatro gösterisi, halk oyunları gösterisi ve konser büyük beğeni topladı. Etkinlikte öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileme fırsatı buldu. Renkli resim çalışmalarının yer aldığı sergi, katılımcılardan tam not alırken; sahnelenen tiyatro oyunu ve müzik dinletisi ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Söğüt, eğitmenlere ve velilere teşekkür ederek, "Bilgievleri’mizde sadece akademik destek değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimi destekleyen anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada çocuklarımızın özveriyle hazırladığı çalışmaları görmek bizler için büyük gurur kaynağı. Tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının gelişiminde önemli katkılar sunan Belediye Başkanı Şener Söğüt’e, Bilgievleri’ne teşekkür ederek, yıl boyunca sunulan eğitim ve etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.