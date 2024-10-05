Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilere yönelik hizmet veren Bilgehaneler tarafından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Selman’ın katılımıyla düzenlenen “Bir Meslek Hafızlıkla Taçlanırsa” konulu söyleşide öğrencilerle buluştu. Salonu dolduran öğrencilere ve ailelerine teşekkür eden Başkan Altay, “Konya’nın güzelliği, Konya’nın bereketi bu salonda. Bilgehanelerimizin en önemli hizmetlerinden birisi de hafızlıkla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar. Bizler bu fırsatı kaçırdık ama çocuklarımızın böyle güzel yetişmesine vesile olmak bizim için büyük bir şeref” dedi. Söyleşiye katılan Op. Dr. Selman da hafızlık yaparken yaşadıklarını anlatarak öğrencilere ve anne babalara önemli tavsiyelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından, “Bir Meslek Hafızlıkla Taçlanırsa” konulu program düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Selman’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

“KONYA’NIN GÜZELLİĞİ, KONYA’NIN BEREKETİ BU SALONDA”

Bilgehanelerde hafızlığa hazırlık programına katılan öğrenciler ve ailelerine hitap eden Başkan Altay, “Konya’nın güzelliği, Konya’nın bereketi bu salonda. Kızlarımız ayrı güzel, oğlanlarımız ayrı güzel. Rabbimiz yollarını açık etsin, bahtlarını güzel eylesin. Teşrif eden tüm anne-babalara teşekkür ediyorum. Bilgehanelerimizde çocuklarınızı bize teslim ediyorsunuz. Biz de vatanına, milletine, ailesine faydalı evlatlar yetiştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİLGEHANELER TÜRKİYE’DE DİKKAT ÇEKEN BİR PROGRAM HALİNE DÖNÜŞTÜ”

Bilgehaneler 25’e ulaşan sayısı ve binlerce öğrencisiyle tüm Türkiye’de dikkat çeken bir program haline dönüştüğünü kaydeden Başkan Altay, “Bilgehanelerimizin en önemli hizmetlerinden birisi de hafızlıkla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar. Bizler bu fırsatı kaçırdık ama çocuklarımızın böyle güzel yetişmesine vesile olmak bizim için büyük bir şeref. İnşallah onlar bizlere de şefaatçi olurlar diye ümit ediyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bilgehanelere emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel yavrularımıza, böyle güzel bir geleceğe kendilerine yol ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HAFIZLIĞI DÜNYALIKLARIN 100 KATINA DEĞİŞMEM”

Daha sonra Genel Cerrahi Uzmanı Salih Selman tarafından “Bir Meslek Hafızlıkla Taçlanırsa” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakçı’nın yaptığı programda öğrencilere hafızlık yaptığı sırada karşılaştığı zorlukları anlatan ve tecrübelerini paylaşan Selman, yarınların hafızlarına altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Hafızlığın önemine değindiği konuşmasında Selman, “Benim hafızlığı yerleştirmem 10 sene sürdü. Buna da şükür, 100 sene, 1000 seneye de değermiş. Yani hafızlığı bütün dünyada elde ettiğim dünyalıkların 100 katına değişmem” cümlelerini kullandı.

Hafızlık yaptığı sırada birçok kişinin kendisini vazgeçirmeye çalıştığını anlatan Selman, “Çevresinde doktor olunca, dünyalık insan çok olunca, herkes vazgeçirmek için uğraştı. Çok az insan beni destekledi. Hepiniz benden gençsiniz. Allah bana bu mertebeyi verdi. Siz çok daha fazlasıyla geçersiniz. Ama bu işe sıkı asılmak gerekiyor. Kalbi başka bir yöne kaydırmamak gerekiyor. Mevlam kalbinizi dinde, Kur’an’da sabit kılsın” dedi.

“BENİM İÇİN BOŞ VAKİT GEÇİRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Günün bir anını bile boş geçirmediğini vurgulayan Salih Selman, “Benim için boş vakit geçirmek mümkün değil. Teheccütle beraber sabah namazı camide, akşam 11’e kadar 5 dakika ara vermiyorum. Mutlaka Kur’an, tefsir, hasta, zikir, sohbet hepsi birbirini takip ediyor. Bir işten bir işe. Bir hasta, bir sohbet, bir Kur’an. Birinden yoruluyorum diğerine geçiyorum. Bütün gün boş yok. Bunu Kur’an öğrenmeden evvel yapmıyordum. Bir gençlik boşa gitti, Allah affetsin” diye konuştu.

“ANNE-BABA NAMAZI TELEVİZYONDAKİ DİZİDEN ÇOK SEVİYORSA ÇOCUK DA SEVER”

Selman, ‘hafızlık yaptığı halde çocuğum iyi namaz kılmıyor’ diye üzülen anne babalara da seslenerek, “Çocuğum niye iyi namaz kılmıyor? Sen iyi namaz kılmıyorsun. Çocuğum niye hafızlık yapmıyor? Seni görüyor. Ben yaşadığım olaylardan bunu gördüm. Sen gönlünü, hizmetini buna verdiysen çocuğun seni de geçiyor. En önemli şey namaz. Ben hafızlık yapıyorum, namaz geçsin. Bu mümkün değil. Ezan okundu mu ayeti tamamlıyor, ezanı dinliyoruz. Yani hocanın bu vasıfta olması lazım. Namazın her şeyden önde olması lazım. O hoca namazı her şeyden çok seviyorsa o çocuk da sevecek. Anne-baba namazı televizyondaki diziden çok seviyorsa çocuk da sevecek. Şimdi bu ayarı bulmadığını zaman çocukta aksama olur. Çocuğa kızmaya gerek yok. Hocasında, sizde hata var” ifadelerini kullandı.