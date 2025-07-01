Bilecik’te öğleden sonra başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, dumanlar kent merkezine kadar geldi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Bu bölgenin yaraları sarılmadan Bilecik’in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Rüzgarın şiddeti ile Örenköy tarafına doğru ilerleyen alevler için tüm ekipler seferber edilmiş durumda. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde takip ederek, söndürme ve güvenlik tedbirlerinin koordinasyonunu sağlarken, dumanlar kent merkezine kadar geldi.

Ekipler yangının çıkış noktasını kontrol altına alırken, rüzgarın etkiyle yayılan alevlere 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile söndürmek için mücadele veriliyor.

Öte yandan dumandan etkilenen orman işçilerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde anında müdahale ediyor.