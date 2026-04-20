Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kort tenisi kursu başladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik spor faaliyetleri kapsamında kort tenisi kursu verilmeye başlandı. Kuruluş bünyesinde görev yapan Beden Eğitimi öğretmeni Taygun Uçgan tarafından verilen kurs ile çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması hem de sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Kursun, çocukların spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması amaçlanıyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Kort tenisi kursu ile çocuklarımızın hem sporla tanışmalarını hem de özgüven kazanmalarını hedefliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir' dedi.