Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından okçuluk turnuvası düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar arasında ata sporlarından biri olan okçuluk branşında turnuva gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvada çocukların hem sportif faaliyetlere katılımının artırılması hem de geleneksel sporların tanıtılması amaçlandı. Etkinlikte çocuklar kıyasıya mücadele ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular belirlenirken, birinciliği elde eden Resul Tütüncü tebrik edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Çocuklarımızın sosyal ve sportif faaliyetlerle gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Ata sporumuz olan okçuluğun yaşatılması ve çocuklarımıza aktarılması bizim için büyük önem taşıyor. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.