Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt-Bozüyük kara yolu Günyarık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bozüyük istikametine seyir halinde bulunan Hilmi D. yönetimindeki 11 ACT 801 plakalı otomobil, karşı yönden ilerleyen Kurtuluş Ç. idaresindeki 34 NHP 130 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.