Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, Kaymakam Serkan Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ele alındı.

Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve köy muhtarları katılım sağladı. Amaç, hayvan haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını artırmak ve yerel yönetimlerin bu konuda daha etkin rol almasını sağlamak.

Kaymakam Kaya, yaptığı konuşmada, "Hayvanların yaşam haklarını koruma, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kanunun uygulanmasında köy muhtarlarımızın desteği ve bilinci kritik öneme sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü uzmanları, kanunun uygulanması sürecindeki detaylar ve hayvanların korunması adına yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Köy muhtarları da kendi bölgelerindeki hayvan hakları ile ilgili karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.