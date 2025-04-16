Bilecik’te eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmayı amaçlayan "Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN)" Programı kapsamında, Küre Dursun Fakıh İlkokulu’nda anlamlı bir okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım katıldı ve öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma alışkanlığının önemini vurguladı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" ilkesinden ilham alınarak başlatılan program çerçevesinde gerçekleştirilen 20 dakikalık kitap okuma etkinliğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Program, genç nesillere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Kitap okuma etkinliği sonrasında öğrencilerle sohbet eden Ahmet Yıldırım, okumanın bireysel ve toplumsal gelişime katkılarından bahsetti. Yıldırım, "Geleceğimizi aydınlatacak olan bu gençlerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir" dedi.