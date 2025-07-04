Bilecik’in tarihi ve çömlekçiliğiyle ünlü Kınık Köyü, kamp ve karavan severlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, kamp ve karavan severlerin yeni adresi olmaya hazırlanırken, bölge, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekmeye başladı. Doğası, kültürü ve 148 yıllık çömlekçilik geleneğiyle bilinen Kınık Köyü, şimdi de modern kamp ve karavan alanıyla adından söz ettiriyor. Köy Muhtarlığı, Kınık Çömlekçilik Derneği ve Kınıkspor Kulübü iş birliğiyle köyün hemen yanı başında oluşturulan yeni yaşam alanı, henüz açılışı yapılmadan karavan tutkunlarının gözdesi haline geldi. 1877 yılında Bulgaristan’dan göç eden muhacirler tarafından kurulan Kınık Köyü, o günden bu yana çömlek sanatını yaşatarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen köylerinden biri olmayı başardı. Şimdi ise köy, kültürle doğayı bir araya getiren bu özel proje ile adeta yeniden doğuyor.

Tarihle iç içe, doğayla baş başa

Yeni kamp ve karavan alanı, doğaseverlere benzersiz bir deneyim sunarken, çömlek atölyeleriyle kültürel keşiflere de kapı aralıyor. Yeni oluşturulan kamp ve karavan alanında misafirler hem doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya hem de köy halkıyla birlikte çamurdan sanata uzanan yolculuğa hazırlanıyor. Yeni kamp alanı sayesinde Kınık, hem günübirlik ziyaretçilerin hem de uzun soluklu konaklamak isteyen karavan tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye aday.

"Kınık köyünün çömlekçiliğini, yöresel ürünlerini tanıtmak için hepimiz buradayız"

Kamp ve karavan alanına günler önce Bursa, Antalya, Rize ve birçok ilden bir çok karavancı akın etti. Kınık köyüne karavanıyla Bursa’dan gelen Hayriye Yıldız, "Bir tutkudur kamp ve karavan grubunun temsilcisi başkanı olarak ben buradayım. Ramazan arkadaşımıza destek için buradayız. Kınık köyünün çömlekçiliğini, yöresel ürünlerini tanıtmak için hepimiz buradayız. Karavancılar olarak kampçılar olarak 5 ve 6 Temmuz’da etkinliğimizi yapacağız burayı tanıtacağız. Çok güzel bir köy, çok güzel bir alan, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"12 yıldır sağlam bir kamp ve karavancı olarak bizde yerimizi aldık"

Antalya’dan kamp alanına gelen Sevim Erişen, "Sıcak bölge Antalya’dan iştirak ettik kamp karavan tutkunları olarak. 12 yıldır sağlam bir kamp ve karavancı olarak bizde yerimizi aldık. Çömleğe toprağa sanat veren, köyümüz güzel köyümüz Kınık tayız. Biz burayı çok beğendik. Sıcak Akdeniz bölgesinden çıkın çıkın demek için sizlere de sesleniyoruz. Gerçekten bu ilki yapılmakta olan ilk defa iştirak edecek olan dostlarımızı sevgiyle karşılamak için biz erkenden geldik. Bilecikli Ramazan ve sayın muhtarımıza yardımları olan herkese buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Hafta sonu açılışı gerçekleşecek olan Kınık köyü Kamp ve Karavan alanında karavan tutkunları birçok etkinlik gerçekleştirecek.