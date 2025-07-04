AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gazi Meclis’te bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Şırnak ilinde bulunan tarihi yapıların restorasyonu ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması yönünde önemli talepler dile getirildi. Milletvekili Tatar, terörden arındırılarak kalkınma sürecine hızla giren Şırnak’ın, kültürel ve turistik zenginlikleriyle hak ettiği değeri kazanması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Bakan Ersoy’a, özellikle tarihi mekanların ayağa kaldırılması ve bölge turizminin canlandırılması adına gerekli girişimlerin başlatılması yönündeki talepler iletildi.