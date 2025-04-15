Bilecik’te kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Yılı Nisan Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, il genelinde sürdürülen projeler masaya yatırıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülmesi planlanan toplam 215 proje detaylı şekilde değerlendirildi. Bu projelerden 26’sı tamamlanırken, yatırımların toplam tutarı 8,5 milyar TL olarak açıklandı. 2025 yılı için ayrılan ödenek 2,8 milyar TL olurken, yılın ilk üç ayında 577,6 milyon TL harcama yapıldığı ve bu rakamın %20,15’lik bir gerçekleşmeye karşılık geldiği bildirildi.

Toplantıda; eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, tarım, turizm, sanayi ve teknoloji gibi birçok alanda yürütülen çalışmalar ele alındı. Vali Aygöl, “Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz,” diyerek, kamu yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.