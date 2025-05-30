Çanakkale’nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan şahıs Biga ilçesi Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak civarında yakalandı. S.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay ceza hükmü verildi.

Biga Kaymakamlığının "Zehir Tacirlerine Geçit Yok" mesajıyla yaptığı açıklamada, suçlarla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.