Eskişehir'de 1 kişinin bıçaklandığı, 4 kişinin ise darp edildiği kavgaya karışan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Arbedede, gruplardan Mustafa Furkan G. vücudunun 4 yerinden bıçakla yaralanırken, Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ve Emin Ç. de darp edilmişti. 10 şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık işlemleri tamamlanan şahıslardan M.A. serbest bırakılırken, 9 şüpheli Kasten Yaralama ve Silahla Kasten Yaralama suçlarından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlılar A.B.K., Ş.T, E.Y., G.K. ve A.Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.G., E.Ç., Y.A.D. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.