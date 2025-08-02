Konya’nın Beyşehir ilçesinde kampüs yakınlarındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 2. kilometresindeki bir ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki saman balyalarının tutuşması sonucu büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle kampüse yakın çevredeki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekiplerinin yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile polis ekipleri yönlendirildi. Alevlerin sıçradığı ağaçlar yanmaya başlarken rüzgarın etkisiyle Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü yönüne doğu ilerleyen alevleri söndürebilmek için ekipler seferber oldu. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, ekipler alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Daha sonra yanan bölgede soğutma çalışması yapıldı. Çiftçiler de traktörleriyle geldikleri alanda yangının sıçrama ihtimali üzerine tedbir amacıyla pulluklarla tarlalarında çalışma yaptı. Yangının tarla üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar da bir patlama sesi duyulmasıyla birlikte yangının çıktığı yönünde bilgi verdi. Yangında ekin tarlasındaki çok sayıda saman balyası ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.